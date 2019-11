Overtuigende zege voor Blue Hors Zepter bij comeback

Na bijna een jaar afwezigheid in de wedstrijdring maakte Blue Hors Zepter (v. Blue Hors Zack) vrijdagavond een winnende comeback op het Blue Hors Dressurfestival. Daniel Bachman Andersen stuurde de ruin naar een score van 78,717%, waarmee het duo unaniem bovenaan eindigde.

Andersen reed een mooie constante proef met de elfjarige vos. Hoogtepunten waren de piaffe, de passage en het achterwaarts, waarvoor het duo negens kreeg van de jury, maar ook de pirouettes en de drafappuyementen leverden mooie punten op.

Kasprzak en Addict de Massa

Andersen en Zepter staken er met kop en schouders bovenuit in deze 3*-Grand Prix en voerden daarmee een Deense top zeven aan, maar waren niet de enigen die een rentree in de ring maakten. Anna Kasprzaks Addict De Massa kreeg afgelopen zomer te maken met complicaties van zijn castratie verscheen sinds zijn optreden op de Nordic Championships afgelopen juni ook weer voor het eerst in de ring. De negenjarige San Amour I-zoon, die Kasprzak afgelopen mei kocht van Andreas Helgstrand, kreeg 70,783% van de jury en eindigde daarmee op de zevende plaats.

Top drie

Carina Cassøe Krüth eindigde met Heiline’s Danciera (v. Fürstenball) op de tweede plaats met 74,782% en Agnete Kirk Thinggaard maakte de top drie compleet met Blue Hors Zatchmo (v. Blue Hors Zack). Vorige maand bracht Kirk Thinggaard de tienjarige hengst voor het eerst internationaal uit in de Grand Prix in Herning en kwam bij dat debuut uit op precies 68%, gisteren kregen de twee 71,869% van de jury.

Nederland

Margo Timmermans zette met Catche Me (v. Dreamcatcher) het beste resultaat neer voor Nederland. Het duo kreeg 69,196% van de jury en eindigde daarmee precies nog in de prijzen op de negende plaats.

Uitslag

