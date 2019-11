Pap maakt Nederlandse hattrick in Aken compleet

Eerder vandaag wonnen Evi van Rooij en Micky Schelstraete al een rubriek in Aken. Kimberly Pap sloot de dag groots af met Vloet Victory door de hoogste dagscore te behalen en hiermee de Young Riders-rubriek te winnen.

Kimberly Pap scoorde maar liefst 76,471% met de Jazz-nakomeling Vloet Victory, die in eigendom is van Joop en Renate van Uytert. Deze gemiddelde score betekende een unanieme zege.

Top drie

Pap werd gevolgd door Duitse amazones in de top drie. Lia Welschof behaalde met de zeventienjarige Don Windsor (v. Don Cardinale) 75,588%. De top drie werd compleet gemaakt door Paulina Holzknecht in het zadel van Wells Fargo 14 (v. Welser) met een eindtotaal van 74,118%.

Asseldonk

Elles van Asseldonk reed in het sterke deelnemersveld, waarbij de laagste score 65% was, ook een uitstekende score bijeen. Zij behaalde met Electro (v. Rousseau) 68,873%. Deze score was goed voor een negende prijs.

Bron: Horses.nl