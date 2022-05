Zevenjarige Briatore NRW naar winst Nürnberger kwalificatie

Een vrijwel gelijke uitslag vandaag als gister in Manheim. Na de winst en een tweede plaats gister was de Zwitsere amazone Andrina Suter favoriet voor de winst vandaag in de Nürnberger kwalificatie proef. En winnen deed ze: Suter reed de pas 7-jarige Briatore NRW (v. Belissimo M x Dresseman) naar maar liefst 76.561 %. Hiermee wonnen zij de rubriek. Net als gister was ook plek twee voor Suter: ze reed Del Curto (Dimaggio x Wolkenstein II) naar bijna 75%.

Andrina Suter had een succesvolle ochtend tijdens de Prix St. Georges kwalificatie proef: een topscore was er voor de jonge Briatore NRW. Maar ook op plek twee vinden we een paard gereden door Andrina. De 9-jarige Del Curto mocht zich als tweede opstellen met een score van 74.732%. Het verschil vandaag tussen Suter en de concurrentie was groot. Dieudonné (v. Dante Weltino Old x Sir Donnerhall I), met in het zadel Raphael Netz, werd derde met 71.512%. Tijdens elke Burg-Pokal kwalificatie is er slechts een ticket te winnen voor de finale in Frankfurt. Tijdens Manheim is deze dus voor Briatore. Met de gereden score van vandaag gaat het nog een spannende strijd worden. Zo won De voormalige PSI-veilingtopper (1,2 miljoen euro) Harmony’s V-Plus (v. Vivaldi x Fürst Romancier) de kwalificatie in Hagen met 74,268%.

Uitslag.