Patrick van der Meer: ‘Nuttig dat we nu de baan ingaan’

Bondscoach Patrick van der Meer heeft de afgelopen weken twee vinkjes kunnen zetten achter combinaties die mogelijk in aanmerking komen voor de Olympische Spelen in Parijs. Eentje achter Dinja van Liere met Hermès die terugkeerden in Aken met 75,522% in de Grand Prix en 71,447% in de Spécial. Een andere achter een combinatie die in januari nog niet in beeld was en dus nog niet op de toen gepubliceerde longlist stond en er nu met potlood bijgeschreven is: Hans Peter Minderhoud met Glock’s Toto Jr.

“We hebben nog wel even tot Parijs, maar het is zeker nuttig dat we nu de baan ingaan”, zegt de bondscoach, die positief gestemd is na de terugkeer van Hermès en het debuut van Minderhoud en Toto Jr. “We zijn er nog niet, maar ik vind wel dat het de goede kant opgaat en de groep waaruit we kunnen kiezen is nu al breder. Dit laat ook zien hoe snel het kwartje de andere kant op kan vallen.”

Lees een interview met bondscoach Patrick van der Meer, die onder andere vertelt over de terugkeer van ‘Team Glock’ in het traject naar Parijs.