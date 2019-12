Patrick van der Meer verkoopt zijn Grand Prix-paard Zippo

Patrick van der Meer vormt niet langer een combinatie met Zippo (Rousseau x Haarlem). Het internationale Grand Prix-paard is verkocht en gaat zijn carrière voortzetten onder de 23-jarige Kimberley Luijten. Haar doel met de vijftienjarige ruin is de Grand Prix U25. Zippo blijft op stal bij Van der Meer en hij gaat de kersverse combinatie trainen.

“Kimberley is als jong meisje gekomen en traint inmiddels acht jaar bij mij. Ze had eerst een leerpaard maar die is inmiddels met pensioen en daarnaast heeft ze een zesjarige. Nu Kimberley haar studie heeft afgerond kan ze meer tijd besteden aan de paarden en ze wil heel graag U25 gaan rijden. Voor haar is Zippo een unieke kans”, legt Patrick van der Meer uit.

Speciale band

Van der Meer kocht Zippo als jaarling en heeft ruim veertien jaar op stal. “We hadden een hele speciale band en voor mij is de verkoop heel dubbel. Zippo was een beetje sensibel, ook al zie je dat niet. Daardoor heb ik hem vanaf zijn derde altijd zelf gereden.”

Beter tot z’n recht

“Eerst had ik het idee om met Zippo nog wat meer wedstrijden te rijden en hem te bewaren voor mijn dochter Dana die volgend jaar overstapt naar de young riders. Maar eigenlijk is Zippo meer een Grand Prix-paard dan een Lichte Tour-paard en hij komt beter tot z’n recht in de Grand Prix.”

Hoogste niveau

Van der Meer kijkt terug op een succesvolle tijd met Zippo. Het duo won een voorselectie van de Pavo Cup, reed de WK-selecties en onder Van der Meer ontwikkelde de Rousseau-zoon zich tot het internationale hoogste niveau. “Zippo was niet echt een paard voor de jonge paarden-wedstrijden en liet als jong paard al veel talent voor het zware werk zien.”

EK en Wereldbekerfinale

Na een korte periode in de Lichte Tour maakte Zippo op negenjarige leeftijd zijn debuut in de Grand Prix. Kort daarna volgde het internationale debuut waarbij gelijk de zeventig procent werd aangetikt. De combinatie maakte lange tijd deel uit van het kader en naast verschillende Nations Cup-wedstrijden werden ze opgesteld in het EK-team van 2017 in Gothenburg. In 2018 waren ze erbij in de Wereldbekerfinale in Parijs. “We hebben mooie wedstrijden gereden en nadat Uzzo destijds verkocht werd, had ik met Zippo gelijk al weer aansluiting.”

Vertrouwen

Voor de internationale Grand Prix heeft Van der Meer de beschikking over Chinook (v. Vivaldi). “Daarnaast is Sephora bijna klaar voor de Grand Prix en kan Hollywood straks mee in de Lichte Tour. Dat maakte de keus om Zippo te verkopen wel makkelijker. Zippo blijft hier op stal staan, het management blijft hetzelfde ik ga Kimberley trainen. Dat geeft vertrouwen.”

