Patrick van der Meer wil werken aan een ‘grotere vijver’

Het nieuws dat Glock stopt met de sponsoring van Hans Peter Minderhoud en Edward Gal en zij hun paarden verliezen, sloeg in als een bom in de dressuurwereld. Op CDI Kronenberg, waar heel veel Nederlandse combinaties in alle rubrieken aan de start kwamen, was er toch vooral hoop. Bij de jeugd kwamen verschillende nieuwe combinaties bovendrijven en bij de senioren wordt de Grand Prix-groep groter. “We hebben natuurlijk nog even tijd tot Los Angeles en daarbij willen we er vooral aan werken dat de vijver waaruit we vissen groter wordt”, zegt bondscoach Patrick van der Meer.

Van der Meer vindt het voor nu belangrijk om te investeren in de breedte van de groep en was blij met de ontwikkeling die verschillende combinaties in Kronenberg lieten zien. “Dat zijn misschien geen combinaties die direct in aanmerking komen voor kampioenschappen, maar wel combinaties waar potentie in zit. Geert Jan Raateland maakt met Gladiator veel progressie, dat komt er nog niet altijd uit in de proef, maar hij zit wel in de lift. Jonna Schelstraete maakt met Iron Man goede stappen, bij Marie-José Calis en Limited Edition zie je ook ontwikkeling en hetzelfde geldt onder andere voor Dominique Fillion met Hermès-V en Floor van Kempen met Geronimo. We willen die combinaties de komende tijd ook meer begeleiding bieden.”

