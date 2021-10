Patrik Kittel en Touchdown winnen ook 3* Grand Prix Special

Gisteren pakte de Zweedse dressuurruiter Patrik Kittel de winst in de 3* Grand Prix in Herning. In het zadel van de 9-jarige hengst Touchdown (v. Quaterback) scoorde Kittel ruim 77%. Vandaag wist de combinatie nog hoger te scoren in de 3* Grand Prix Special. Met 78.383% won het paar de rubriek.