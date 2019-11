Patrik Kittel richt vizier op Parijs met nieuw talent

“Een nieuwe ster in de familie. Ik ben zo blij met deze potentiele kandidaat voor Parijs”, aldus Kittel.

De bij het SWB-goedgekeurde zoon van Blue Hors Zack, die nu als ruin door het leven gaat, werd opgeleid door Emelie Brolin. In 2018 maakten de twee deel uit van de Zweedse selectie voor het WK Jonge dressuurpaarden. Het duo eindigde op de achttiende plaats in de kleine finale voor de vijfjarigen.

Kittel heeft de zesjarige ‘Valle’ in eigendom samen met Masahiro Kosaka en de ruin staat inmiddels op stal bij de Zweedse ruiter.

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!