Patrik Kittel op trens Zweeds kampioen met Forever Young

Patrik Kittel heeft het Zweeds kampioenschap gewonnen met de door de in Duitsland gevestigde Grand Prix-amazone Caroline Burema opgeleide Forever Young (Fürst Fugger x Don Bosco). De Westfaalse merrie liep pas haar tweede Grand Prix en voor de eerste keer een Kür op muziek maar bleef met scores van respectievelijk 76,087% en 79,995% de concurrentie de baas. Het zilver ging naar Jeanna Högberg met Lorenzo en het brons viel ten deel aan Malin Wahlkamp-Nilsson met Amplemento.

Forever Young werd op jonge leeftijd ontdekt door Helder Carvalho en genoot haar opleiding onder het zadel van zijn vriendin Caroline Burema. De merrie liep in Nederland succesvol een aantal wedstrijden op Lichte Tour-niveau. Destijds vertelde Burema in een interview met de Paardenkrant: “Ze wordt iedere proef stabieler en heeft een wereldinstelling. Het is een paard met abnormaal veel kwaliteit. Ik zou het geweldig vinden om haar volgend jaar wellicht in wat jonge paarden Grand Prix-proeven te starten in Duitsland, maar naar een paard van dergelijke kwaliteit is natuurlijk vraag. Het is dus afwachten hoe lang we haar kunnen aanhouden.”

Kampioen op een trensje

Niet lang daarna werd de merrie gespot door Patrik Kittel. Hij schafte haar aan met het oog op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Onlangs maakte ze haar debuut in de Grand Prix en op het Zweeds kampioenschap in Flyinge liep ze – op een trensje – haar tweede Grand Prix. Met 76,087% nam ze al een kleine twee procent voorsprong op Högberg met Lorenzo (Lord Loxley I x Rubin Royal). In de Kür werd de voorsprong op de nummer twee met 79,995% tegenover 79,130% nog een stukje vergroot en het goud was een feit voor Kittel. Hij won zijn achtste nationale titel.

Bron: Horses.nl