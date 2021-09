Vanochtend schreef de Zweedse dressuurruiter Patrik Kittel de Grand Prix in Ludwigsburg op zijn naam. Kittel scoorde bijna 77% met zijn nieuwe paard Touchdown (v. Quaterback). Voor de 9-jarige hengst was dit zijn eerste keer in de Grand Prix. ''Wauw! Het is gewoon zo'n fijn paard'', aldus Kittel.