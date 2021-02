Patrik Kittel start niet in Doha: ‘Ik kies altijd voor mijn paard’

Patrik Kittel was goed aangekomen in Doha voor deelname aan het vijfsterren concours CHI Al Shaqab en de trainingsrondjes zagen er goed uit. Maar toch besloot de ruiter vandaag om zich met zijn EK- en WEG-paard Well Done de la Roche (Fürstentraum x Walt Disney) terug te trekken voor de Grand Prix die morgen op het programma staat.

“Het doet me heel veel verdriet om te moeten zeggen dat ik morgen niet in de Grand Prix ga starten”, zegt een teleurgestelde Patrik Kittel.

Besmet voer

“Voor vertrek naar Doha heeft Welly misschien besmet voer gegeten. Hoewel er een heel klein risico is dat dat naar buiten zou komen als ze getest zou worden, heeft eerlijke sport en het welzijn van mijn paard de hoogste prioriteit. Zelfs nu Welly in de vorm van haar leven is. Ik zal altijd voor mijn paard kiezen.”

Bron: Horses.nl