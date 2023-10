Patrik Kittel stuurt Bohemian naar bijna 76% in Grand Prix Spécial Herning

Patrik Kittel verscheen vandaag voor de derde keer in de baan met Gallaria's Bohemian (v. Bordeaux), het voormalig toppaard van Cathrine Laudrup-Dufour. De puzzelstukje beginnen op zijn plaats te vallen want de combinatie reed vandaag naar de hoogste score tot nu toe. Met 75.872% wisten ze de Grand Prix Spécial op het CDI3* in Herning te winnen. Laurens van Lieren tekende opnieuw voor het beste Nederlandse resultaat en werd met Dutch Design (v. Vivaldi) zesde.

Onder Cathrine Laudrup-Dufour scoorde Bohemian vaker wel dan niet over de 80% maar ook bij de Deense topamazone ontstond er soms spanning in de piaffe. Kittel kreeg hier ook al meerdere malen mee te maken maar vandaag in Herning voerde het harmonieuze beeld te boventoon. Als Bohemian er fijn aanstaat verschijnen er ook gelijk hele hoge cijfers op het scorebord en onder Kittel noteerde de Bordeaux-zoon vandaag dan ook meerdere negens. Het eindtotaal van bijna 76% was ruimschoots genoeg voor de overwinning.

Laurens van Lieren opnieuw beste Nederlander

De nummers twee van de Grand Prix, Henri Ruoste met Campari (v. Concetto), werden in de Spécial uitgesloten en de nummer zeven van zaterdag werd vandaag tweede. De Australische Lyndal Oatley stuurde Elvive (v. Tuschinski) met 71.468% naar de tweede plaats en bleef zo voor de Deense Anna Kasprzak met Rock Star (v. Rockwell). Zij kregen 70.936% voor hun proef. Laurens van Lieren was opnieuw de beste Nederlander. In het sterke deelnemersveld stuurde hij de KWPN-hengst Dutch Design met 69.340% naar de zesde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl