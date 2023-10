Patrik Kittel wint CDI5* Grand Prix in Herning

Patrik Kittel voorkwam zojuist een Deense overwinning in de CDI5* Grand Prix van de wereldbekerkwalificatie in Herning. In het zadel van de elfjarige Zweeds gefokte Touchdown (v. Quaterback) reed hij naar de winnende score van 75,152%. Van de Brit Peter Storr kreeg hij het hoogste percentage van 76,739%. De combinatie kwam als unanieme winnaar uit de bus.

Andreas Helgstrand legde beslag op de tweede plaats met de negenjarige merrie Queenparks Wendy (v. Sezuan). De jury waardeerde de proef van het paar met 73,348%. Dit was een sterke verbetering ten opzichte van de Grand Prix op CHIO Aken, waar de combinatie in juni voor het laatst aan de start kwam. Op Duitse bodem haalden ze een score van 71,617%.

Kasprzak derde

Anna Kasprzak tekende met de 13-jarige hengst Addict de Massa (v. San Amour I) voor de derde plaats. De jury gaf voor de proef 72,870%.

Nekeman in top tien

Denise Nekeman was de beste Nederlander in de Grand Prix. Met haar toppaard Boston Sth (v. Glock’s Johnson) scoorde ze 71,478% en werd negende. Henning Lehrmann had een derde plaats voor haar proef over en gaf 72,174%.

Bron: Horses.nl