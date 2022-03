Patrik Kittel bovenaan GP Opglabbeek met Fuhur, Van der Putten tweede

Patrik Kittel heeft weer een rijtje paarden klaar staan voor het hoogste niveau. Naast Touchdown en Forever Young HRH ook Fuhur (v. Fürstenreich). Met de Oostenrijkse ruin staat hij na het eerste deel van de Grand Prix van Opglabbeek met 74,717% bovenaan. Marieke van der Putten staat met Tørveslettens Titaninum RS2 (v. Totilas) tweede met 73,087% en is nu nog maar één score verwijderd van het B-kader.

De Zweed Patrik Kittel heeft indruk gemaakt in de eerste drie maanden van 2022. In Doha stuurde hij Touchdown naar 77,652% in de Grand Prix en met de negenjarige Forever Young HRH kwam hij op 74,237% in de korte Grand Prix in Den Bosch.

In Opglabbeek had Kittel weer een ‘nieuw’ paard mee: Fuhur, die voorheen gereden werd door Anna Kasprzak en nog steeds in bezit is van haar moeder Hanni Toosbuy Kasprzak. De dertienjarige ruin, die internationale belangstelling wekte toen hij onder de Russische Elena Sidneva opdook op de Europese Kampioenschappen in Rotterdam, liep bij zijn debuut onder Kittel naar de hoogste score ooit in de Grand Prix: 74,717%.

Van der Putten één score verwijderd van B-kader

Marieke van der Putten rook de afgelopen jaren al een paar keer aan de Nederlandse dressuurtop. Nu komt aansluiting bij die top steeds dichterbij met Tørveslettens Titanium: dat tekende zich al af op nationaal niveau en in Le Mans (februari) had Van der Putten met de ruin van RS2 Dressage ook de eerste internationale B-kaderscore te pakken (73,348%). De tweede staat nu ook op papier: 73,087% in Opglabbeek.

Tommie Visser

Kittel en Van der Putten waren de enige twee combinaties die over de 70% gingen in de Grand Prix van Opglabbeek. Tommie Visser kwam er dicht bij in de buurt met Top’s Gentle (v. Jazz), hij scoorde 69,391%.

Debuut Inclusive: 69,087%

De KWPN-hengst Inclusive (v. Everdale) van Gertjan van Olst maakte in Opglabbeek zijn internationale debuut in de Grand Prix. De hengst liep onder Charlotte Fry naar 69,087%. Een blik op zijn protocol leert dat er daarin nog genoeg ruimte naar boven is en voor het echte Grand Prix-werk (piaffe, passage, pirouette) kwamen al meerdere 8-en op het protocol.

De Grand Prix van Opglabbeek wordt in twee delen verreden, morgen volgt deel 2 (en de definitieve uitslag).

Uitslag

Bron: Horses.nl