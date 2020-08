Patrik Kittel wint Grand Prix, Thamar Zweistra derde

Patrik Kittel stuurde Delaunay OLD (Dr. Doolittle x Feinbrand) woensdagmiddag met 75,196% naar een afgetekende zege in de Grand Prix op CDI Pilisjászfalu. Thamar Zweistra bracht de KWPN-erkende Hexagon's Double Dutch (Johnson x Rubiquil) aan start en mocht met 71,130% de derde prijs in ontvangst nemen.