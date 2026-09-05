Patrik Kittel wint Wereldbekerkür Wierzbna Bialy Las met Zum Glück

De dit voorjaar aan de Zweed Peter Falk verkochte Zum Glück (v. Glock’s Zonik) heeft zijn eerste (Centraal Europese) Wereldbekerkür gewonnen. Op zijn tweede internationale wedstrijd onder Patrik Kittel kwam de ruin op 81,255%. Daarmee lijkt hij nu het eerste paard van Kittel te zijn. Gisteren scoorde de ruin over de 74% in de Grand Prix. De laatste keer dat Touchdown naar zo’n score liep was in 2024. Yessin Rahmouni, die Kind of Magic al naar een vet record in de Grand Prix stuurde, kwam in de kür ook op een record: 74,2%.
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Geslaagde verkoop
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Rahmouni de over 74%
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Uitslag
video Bekijk de combinatie (in hier van een winnende de Grand Prix):
https://www.youtube.com/shorts/E1uCItpuRig
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