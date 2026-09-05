Patrik Kittel wint Wereldbekerkür Wierzbna Bialy Las met Zum Glück

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paarden Zelfgefokte

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Prix-paarden Teveel Grand

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Geslaagde verkoop

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nog ging de hij en met Maxima (79,77%) In Grand de Kittel genoegen Centraal-Europese plaats. voorbij. Poolse Sandra Prix In de nemen Bella Wereldbekerkür Sysojeva moest tweede

Rahmouni de over 74%

In met in liep En na voorjaar kür naar nieuw een Fort Wereldbekerseizoen Worth. in Wereldbekerfinale 74,2% is voor Aken Yessin met Once) Rahmouni In (v. was de Rahmouni de het weer Kind 69,217%, De plaats) nieuw Magic al er elfjarige het nette Wereldkampioenschap deelname ook record. de naar PR. dik de dit (7e Prix begonnen. All of een aan een ruin At Grand nu mocht

Uitslag

video Bekijk de combinatie (in hier van een winnende de Grand Prix):

https://www.youtube.com/shorts/E1uCItpuRig