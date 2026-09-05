Patrik Kittel wint Wereldbekerkür Wierzbna Bialy Las met Zum Glück

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Patrik Kittel wint Wereldbekerkür Wierzbna Bialy Las met Zum Glück featured image
Marieke van der Putten met Zum Glück RS2 (v. Zonik). Foto: Roland Hitze
Door Rick Helmink

De dit voorjaar aan de Zweed Peter Falk verkochte Zum Glück (v. Glock’s Zonik) heeft zijn eerste (Centraal Europese) Wereldbekerkür gewonnen. Op zijn tweede internationale wedstrijd onder Patrik Kittel kwam de ruin op 81,255%. Daarmee lijkt hij nu het eerste paard van Kittel te zijn. Gisteren scoorde de ruin over de 74% in de Grand Prix. De laatste keer dat Touchdown naar zo’n score liep was in 2024. Yessin Rahmouni, die Kind of Magic al naar een vet record in de Grand Prix stuurde, kwam in de kür ook op een record: 74,2%.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant