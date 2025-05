Patrik Kittels’ Touchdown niet door vetcheck in Lier

Patrik Kittel zal morgen met Touchdown (v. Quaterback) niet aan de start van de Nations Cup wedstrijd in Lier verschijnen. De dertienjarige hengst kwam vandaag niet door de vetcheck. "In de training van vanmorgen was Lasse nog super fit, maar bij de vetcheck bleek hij niet helemaal in orde. Ik denk dat hij op weg naar de vetcheck toe iets verstuikt moet hebben. De dierenartsen boden me nog een re-check aan, maar dat was geen optie voor mij. Op dit niveau moet een paard in topvorm zijn en - hoewel ik heel graag in Lier had gereden- komt Touchdown op de eerste plaats", zo schrijft Kittel op Instagram.

Patrik Kittel bracht zijn Wereldbekerwinnaar en Olympisch partner Touchdown dit jaar alleen aan de start van het Horses&Dreams-concours in Hagen. Daar bleken zijn scores behoorlijk gekelderd ten opzichte van de jaren ervoor. In 2023 scoorde het duo nog meermaals boven de 75% in de Grand Prix en in 2024 boven de 74%, maar kwam in Hagen tot 70,738%. Ook in de Kür op muziek (79,305%) kwamen ze niet in de buurt van hun PR van 85,905%.

Bron: Horses.nl