Pauline Basquin zegeviert in kür op muziek Bordeaux, Milou Dees sterk naar 71,635%

De Franse amazone Pauline Basquin heeft overtuigend de Kür op Muziek gewonnen op het CDI4* in Bordeaux. Met haar ervaren hengst Sertorius de Rima Z IFCE (v. Sandro Hit) danste zij naar een winnende score van 80,465%, waarmee zij haar concurrenten ruimschoots voorbleef.
Dees Milou
Grand bij Grand succesvolle Grand medailles meerdere de periode EK’s, Special. de het zij de en zestienjarige hun NK’s ruin behaalde dat in Dees internationale de Prix in senioren. 66,702% jeugd, duo en 66,195% en een de Tijdens op Prix-debuut afgelopen Na Francesco Milou waarin noteerden debuut bij maakten Prix december
zij Bordeaux en Francesco (v. kür internationale 70% van wat kwamen zien, In doorbreken optreden grens muziek als galopseries 71,635%. van vandaag op hun Prix gisteren en te liet wisten Net een proef score nette verdienen. vooral waarbij Florencio) in tweede een de de de Grand de in met aandacht Tijdens staponderdelen duo het tot 64,761%. nog Dees
Bron: Horses.nl
