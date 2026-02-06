Pauline Basquin zegeviert in kür op muziek Bordeaux, Milou Dees sterk naar 71,635%

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Pauline Basquin zegeviert in kür op muziek Bordeaux, Milou Dees sterk naar 71,635% featured image
Milou Dees met Francesco. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De Franse amazone Pauline Basquin heeft overtuigend de Kür op Muziek gewonnen op het CDI4* in Bordeaux. Met haar ervaren hengst Sertorius de Rima Z IFCE (v. Sandro Hit) danste zij naar een winnende score van 80,465%, waarmee zij haar concurrenten ruimschoots voorbleef.


