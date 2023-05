Pavo Cup-reservekampioene Nanny McPhee wint finaleproef vijfjarigen CDI Exloo

Nanny McPhee (v. Vitalis) en haar amazone Judith Ribbels waren donderdag in de kwalificatieproef voor vijfjarigen al een klasse apart en dat was vandaag opnieuw het geval in de finale. Met een score van 82% was ze de onbetwiste winnares. Bij de zesjarigen ging Mufasa (v. Franklin) met zijn amazone Lotje Schoots er met de overwinning vandoor.