Pearce en Cadeau Noir naar dubbele zege in Neustadt/Dosse

Simone Pearce en Cadeau Noir (v. Christ) hebben afgelopen weekend in Neustadt/Dosse de Grand Prix en de Spécial gewonnen. Pearce nam de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst voor de tweede keer mee en scherpte het gezamenlijk PR met dik drie procent aan.

Met Lena Waldmann, voormalig stalamazone van Gestüt Bonhomme, liep Cadeau Noir in 2021 en 2022 een handjevol internationale Grand Prix-wedstrijden. Na het vertrek van Waldmann bij Bonhomme nam Pearce de teugels over. Afgelopen december volgde in gezamenlijke internationale debuut. Op CDI3* Kronenberg scoorden ze toen 69,587% in de GP en 70,383% in de GPS. In Neustadt/Dosse ging er met name in de GP een flinke schep bovenop, daar liet Pearce een score van 72,761% optekenen. In de GPS kwam ze tot 70,426%. Dat leverde hen twee overwinningen op.

Kür voor Lochthowe

De nummer twee van de Grand Prix, Hendrik Lochthowe, reed met Bricco Barone (v. Bertoli W) de kür en mocht daar de eerste prijs in ontvangst komen nemen. De Hannoveraanse hengst, die in Neustadt/Dosse pas zijn derde internationale Grand Prix-wedstrijd liep, kwam tot een score van 74,765%.

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl