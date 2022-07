Pensioen voor Lisanne Zoutendijks Ringo Star

Lisanne Zoutendijks Ringo Star (v. Riccione) mag van zijn pensioen gaan genieten, dat maakte de amazone gisteren op social media bekend. Het duo sloot hun carrière zondag in Houten af met een derde plek en bijna zeventig procent in de Lichte Tour-kür.

“Vandaag was het zo ver onze laatste wedstrijd met Ringo”, aldus Zoutendijk in haar bericht. “Na 11 jaar wedstrijden samen door gegroeid van Z1 naar Inter 2 is het nu tijd voor mijn maatje om met pensioen te gaan.”

Carrière

Zoutendijk maakte met Ringo Star deel uit van het A-kader bij de junioren en later ook bij de young riders. Ze wonnen drie Europese teammedailles en een individuele zilveren medaille. Daarnaast schreven de twee meerdere internationale overwinningen op hun naam.

Subtop

De laatste tijd bracht Zoutendijk Ringo Star, waarmee ze tot de Zware Tour kwam, nog uit in de Lichte Tour. “Ringo Star voelt zich hartstikke goed, maar met hem wil ik alleen nog maar af en toe de wat leukere wedstrijden rijden”, vertelde Zoutendijk onlangs in een interview in De Paardenkrant. “Met hem reed ik natuurlijk al Zware Tour, maar we hebben dispensatie aangevraagd en nu start ik weer Lichte Tour met hem. Hij vindt het nog heel erg leuk om mee te gaan en erbij te horen en ik vind het zelf ook leuk om hem er nog bij te hebben. Zo hebben we er allebei nog plezier aan en dat vind ik het belangrijkste.”