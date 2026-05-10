Peter Gmoser en Dante’s Daiquiri voorbij Simoncic en Four Legends in Grand Prix Spécial St. Margarethen

Peter Gmoser en Dante's Daiquiri. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Peter Gmoser heeft met de twaalfjarige Hannoveraanse merrie Dante’s Daiquiri (v. Dante Weltino) de Grand Prix Spécial in St. Margarethen gewonnen. De combinatie doorbrak voor de tweede keer de grens van 70% en verwees Felicita Simoncic met de KWPN-goedgekeurde hengst Four Legends (v. Wynton) naar de tweede plaats.

