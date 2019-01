Peters en Suppenkasper winnen ook Special met nieuw persoonlijk record

Steffen Peters won vrijdag de Grand Prix in Temecula al met een persoonlijke recordscore met Suppenkasper, zondag voegde de Amerikaan daar ook de zege in de Special aan toe. Met 75,085% kwam het paar net als in de GP uit op een nieuw record.

Peters had de Spielberg-zoon niet meer meegenomen na zijn optreden op de wereldruiterspelen in Tryon en was zeer te spreken over de vooruitgang van de elfjarige ruin.

‘Minder is meer’

Op Dressagenews vertelde Peters dat hij het zichzelf een tijdje te moeilijk heeft gemaakt. “Ik heb echt geleeerd dat minder meer is en Mopsi (zoals Suppenkasper inmiddels op stal genoemd wordt) waardeert dit ook. Hij was zoveel beter in de piaffe en passage dan vorig jaar, we hadden alleen een foutje in de wissels om de twee, maar dat was mijn schuld.”

Europa

Het doel van Peters voor dit jaar met Suppenkasper is om zich te kwalificeren voor een aantal Europese wedstrijden deze zomer en zich zo optimaal voor te bereiden voor het ‘echte grote jaar’ volgend jaar.

KWPN’er op twee

De tweede plek was net als in de Grand Prix voor Nick Wagman met de KWPN’er Zenith. De Painted Black-zoon kwam uit op 68,170%.

Bron: Dressagenews