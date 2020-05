Peters: ‘Met een inspirerend woord kan je het verschil maken’

Steffen Peters is ervan overtuigd dat het deelnemen aan het Global Dressage Festival in Florida het beste medicijn was om te herstellen van een depressie. In Florida won Peters met de KWPN'er Suppenkasper (v. Spielberg) alle elf Grand Prix proeven waar hij aan de start verscheen. Peters: ''Dit was het beste dat ik in mijn leven had kunnen doen.''

De Amerikaan zat een periode in een dip. ”Thuis deed ik steeds minder. Een aantal weken gaf ik bijna geen les en trainde ik heel weinig. Ik hield er gewoon niet zo van. Ik was zo in mezelf gekeerd om mezelf beter te maken.”

Meer energie

”Ik merk nu dat als je een moeilijke tijd doormaakt, je beter kunt blijven presteren. In plaats van minder te doen, doe je meer. Als je voelt dat je aan het einde van de tunnel zit moet je proberen om eruit te komen. Dit heeft mij geholpen”, aldus Peters

Het verschil maken

”Op een dag in Welington was ik volledig uitgeput, omdat ik elf paarden reed in een clinic. Het gevoel van voldoening achteraf was geweldig. Als er één persoon van die elf is die je een inspirerend woord vertelt dan kun je in zijn leven het verschil maken.”

Vechten voor je dromen

“Ik weet dat alleen doelen niet werken. Je moet vechten voor je doelen en je moet vechten voor je dromen. Dat is wat ik doe. Dus wie weet waar dat me heen brengt.”

Bron: Horss.nl/Dressage News