Peters voegt ook de Special toe aan het lijstje overwinningen

Steffen Peters begon het weekend goed toen hij vrijdag met zijn toppaard Suppenkasper de Grand Prix won en daarmee de zestiende overwinning op rij binnenhaalde met de Spielberg-zoon. Zaterdag zette hij de teller op zeventien toen hij ook de zege in de Special naar zich toe trok. Het duo kreeg 75,766% van de jury en dat was goed voor de unanieme winst.

“De Grand Prix Special is altijd mijn favoriete proef”, aldus Peters. “Er zitten van die mooie overgangen van uitgestrekte draf naar passage in en dan zijn de appuyementen iets gemakkelijker te rijden, dus er werd vandaag wat meer gas gegeven met Mopsie omdat hij zo ontspannen was.”

Foutje

“De passage voelde echt goed en ik dacht echt dat ik hem goed had voor de eners, ik verzamelde hem extra op de korte zijde en toen nam ik een risico, maar daardoor hadden we een klein foutje”, legt de ruiter uit. “Maar hij heeft vijf wedstrijden op rij gedaan zonder een enkele fout en aan het eind van de dag ben ik maar een mens en is hij een paard en geen machine, dus dat kan een keer gebeuren. “

Ontspanning

Peters was erg blij met hoe veel kracht Suppenkasper door de proef ging, waarbij juist de ontspanning in de stap en in de overgangen naar de piaffe mooi naar voren kwam. “Hij stapte echt heel goed, wat voor hem een uitdaging is, want vaak wordt hij juist heet van al die overgangen en hij wachtte heel rustig op mijn hulp voor de piaffe, dus overall gezien ben ik echt heel blij met deze proef.”

Even rust

De komende weken brengt Peters de ruin niet uit op het tien weken durende Global Dressage Festival en gaat hij met bondscoach Debbie McDonald werken aan nog wat meer fijnafstemming, maar Mopsie krijgt de komende weken ook wel een paar daagjes vrij tussendoor. Het plan is nu om over vijf weken weer aan de start te verschijnen.

Top drie

Peters stond in de Special met zijn totaal van 75,766% unaniem bovenaan en hij werd gevolgd door Charlotte Jorst met Kastel’s Nintendo (v. Negro), die 72,043% kreeg van de jury. De Canadese amazone Brittany Fraser-Beaulieu maakte met All In (v. Tango) de top drie compleet met een totaal van 71,553%.

De proef van Steffen Peters en Suppenkasper is via deze link te bekijken

Bron: AGDF