Pferd International in München toch op de agenda in 2027

Rick Helmink
Pferd International in München toch op de agenda in 2027 featured image
Pferd International München
Door Rick Helmink

In juli 2026 werd bekend dat het internationale concours Pferd International, het grootste paardensportevenement van Zuid-Duitsland), waarschijnlijk niet zou doorgaan in 2027 aangezien het voor de organisatoren steeds lastiger werd om sponsoren te vinden. Nu meldt de Beierse paardensportbond dat het evenement volgend jaar toch plaatsvindt, dat werd deze week op een bijeenkomst besloten. Alle paardensportorganisaties in Beieren willen nauwer samenwerking om het evenement te behouden.


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