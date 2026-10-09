Pferd International in München toch op de agenda in 2027

in een paardensportbond meldt De Beierse persbericht:

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Rijacademie Thomas waren de en (Bayerischer vertegenwoordigers Zucht het (Landesverband Beierse und Bij Galmbacher), Beierse Beierse e.V., onder de Schreder), andere Tobias Menvereniging PFERDE de (BAYERNS meeting en und het München), Pferdezüchter verenigingsorgaan ruiters stamboek van Sport). Bayerischer Fahrverband, Reit- Rij- de (Reitakademie München fokkers van

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Bron: Persbericht