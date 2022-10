Pidgley koopt toptalent Iron voor Cathrine Laudrup-Dufour 

Andreas Helgstrand heeft de Oldenburgse hengst Iron verkocht aan de familie Pidgley. Cathrine Laudrup-Dufour is de nieuwe amazone van de zeer getalenteerde zoon van Ibiza.

De familie Pidgley heeft al verschillende paarden van Helgstrand in bezit; Sultan des Paluds (v. Soliman), Espe (v. Escolar) en natuurlijk Vamos Amigos (v. Vitalis), die op de Wereldkampioenschappen in Herning teamgoud en individueel zilver won met Cathrine Laudrup-Dufour. Annabella, dochter van Sarah Pidgley, is de nieuwe amazone van Vamos Amigos, terwijl haar trainer Cathrine Laudrup-Dufour nu de beschikking krijgt over Iron.

WK-selectie

Bij de selectie voor het WK jonge dressuurpaarden ontstond afgelopen zomer nog een pittige discussie, toen de Duitse selectiecommissie Iron niet uitnodigde voor afvaardiging naar Ermelo. De hengst toonde zijn enorme talent, maar werd niet geselecteerd vanwege de manier waarop Helgstrand-amazone Mette Sejbjerg Jensen de hengst voorstelde.

Bron: Persbericht/Facebook