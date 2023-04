Pidgley wint met Vamos Amigos en Espe: ‘Mensen schreven gemene dingen over me’

Annabella Pidgley heeft op haar internationaal Grand Prix U25-debuut met Vamos Amigos (Vitalis x Hotline) in Le Mans de Intermédiaire II, de Grand Prix U25 en de kür gewonnen. Met de Escolar-dochter Espe won ze daarnaast de landenproef, individuele proef en kür voor young riders. "Ik probeer me gewoon op mijzelf en mijn eigen rijden te focussen en niet op de negativiteit", vertelt de Britse.

Een kleine maand geleden maakte Pidgley haar internationale debuut met Vamos Amigos, toen bij de senioren op CDI Addington. Na een derde plaats in de Grand Prix (71,674%) wonnen ze daarna de kür met 76,385%. Afgelopen weekend volgde in het Franse Le Mans hun eerste buitenlandse CDI en tevens hun eerste U25-wedstrijd. In de Inter II noteerden ze een score van 73,382%, in de U25 71,239% en in de kür 76,783%. Goed voor drie overwinningen.”

Negativiteit

Nadat de pas 19-jarige Pidgley Vamos Amigos van Cathrine Dufour overnam, kreeg ze een hoop negativiteit over zich heen. “Het was niet zo leuk dat mensen gemene dingen schreven, helemaal omdat het altijd al het plan was dat ik Vamos over zou nemen”, vertelt Pidgley aan Horse & Hound. “Het is geweldig dat Cathrine het zou goed met hem heeft gedaan en ik snap wel dat mensen gehecht raakten aan hun partnerschap.” Ze vervolgt: “Ik probeer me gewoon op het positieve te richten, op mijzelf en mijn paarden. Het is geweldig om in onze bubbel te zitten en op onze training te focussen. Ik ben op een andere reis met Vamos dan Cathrine was en zo ben ik met Pumpkin (Gio, red.) op een andere reis dan Charlotte (Dujardin, red.) was.”

Drie uit drie

Pidgley nam ook WK-merrie Espe mee naar Le Mans. De combinatie won vorig jaar individueel zilver in de kür op het Europees kampioenschap bij de junioren en vorige week volgde het internationale debuut bij de young riders. Daar wonnen ze alle drie de proeven en ook in Le Mans mocht Pidgley drie eerste prijzen in ontvangst komen nemen. In de landenproef en individuele proef scoorde ze dik 74%, in de kür werd er met 78,267% een vet PR genoteerd.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl/Horse & Hound