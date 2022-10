Pleitbrief voor behouden verplichting dubbel bit en sporen in Grand Prix zorgt voor veel discussie

De International Dressage Riders Club (IDRC) en de International Dressage Trainers Club (IDTC) hebben in september een open brief geschreven aan het FEI-bestuur en de FEI-welzijnscommissie en daarmee een flinke discussie veroorzaakt. Het gaat om het volgende: de IDRC en de IDTC pleiten voor het behouden van de verplichting van een dubbel bit (stang- en trens) en sporen in de Grand Prix. De FEI denkt na over het loslaten van die verplichting.

De brief werd op de website van de IDRC en de IDTC gepubliceerd op 17 september, maar weer verwijderd toen de Britse website Horse&Hound op 30 september een artikel plaatste met de kop: ‘Controversieel voorstel over stang- en trens en sporen zorgt voor veel discussie’. Via de cache van google is de open brief nog wel te lezen.

Draagt niet bij aan welzijn

In de brief die werd ondertekend door Linda Keenan (secretaris-generaal IDTC) en Klaus Roeser (secretaris-generaal IDRC) wordt de volgende redenatie gebruikt om tegen het loslaten van de stang- en trens-verplichting en de sporenverplichting te zijn.

Volgens de IDRC en de IDTC draagt het loslaten van die verplichting niet (wetenschappelijk bewezen) bij aan het welzijn van paarden in de sport en is het symboolpolitiek. “[…]Wij zijn van mening dat noch het dubbele bit, noch de sporen een welzijnsrisico vormen voor paarden en er bestaan voldoende controles om misbruik ervan te voorkomen. Het optioneel maken van deze twee uitrustingen zou geen positief effect hebben op het welzijn van het paard […]”, aldus de twee clubs.

Symboolpolitiek

Volgens de twee clubs zou het afschaffen van de verplichting symboolpolitiek zijn, de geloofwaardigheid van de FEI (en de paardensport) aantasten én daarbij zijn de dressuurruiters en -trainers bang dat het afschaffen van de verplichting op lange termijn nog meer munitie geeft aan activisten.

Bovendien vinden de IDRC en de IDTC de suggestie dat de ene discipline meer gecontroleerd moet worden op welzijn dan de andere vals en misleidend.

Vredesoffer

“Hoewel het misschien verleidelijk is om deze uitrustingen optioneel te maken als een ‘vredesoffer’ aan critici in de hoop dat ze ervan overtuigd zullen zijn, is die benadering onjuist en naïef. Maar wat nog belangrijker is, toegeven aan onrechtvaardige of onwetende kritiek is praktisch en ethisch verkeerd.”

“Het zou oneerlijk en cynisch zijn om onder het mom van paardenwelzijn een regel in te voeren die geen positief effect heeft op het welzijn van paarden. Het zou de geloofwaardigheid van de FEI als een door principes en wetenschappelijke inzichten geleide organisatie verminderen. Simpel gezegd zou het een irrationele beslissing zijn. Verder zou het, zoals bij de meeste compromissen, negatieve langetermijneffecten hebben, aangezien het de ongegronde kritiek zou onderschrijven die nog meer ongegronde aanvallen zou aanmoedigen.”

“Hoewel het misschien lastig is om ongegronde aanvallen te ondergaan, is de enige echte verdediging om vast te houden aan het gebruik van objectief wetenschappelijk bewijs om regels vast te stellen met betrekking tot welzijn. Dit is de enige manier waarop de FEI haar integriteit kan bewaren en blijk kan geven van ‘good governance’. Verder dringen we erop aan dat bij het overwegen van welzijnsmaatregelen de opties worden geëvalueerd in de context van alle FEI-disciplines. Om te suggereren dat de ene discipline meer gecontroleerd moet worden met betrekking tot welzijn dan de andere, is misleidend en onjuist.”

Vergadering met welzijn als hoofdthema

De brief mag dan verwijderd zijn (vanwege de discussie), binnenskamers willen de IDRC en de IDTC nog verder praten over dit thema. De jaarlijkse vergadering, gepland op 17 oktober op Hof Kasselmann, heeft welzijn als hoofdthema (‘Horse Welfare and what it means for the sport and to all relevant groups’).

Hoedjes

Dit is niet de eerste keer dat dressuurruiters een verandering van het reglement proberen tegen te houden. De conservatieve IDRC probeerde in 2020 ook om de dressuurhoed te redden. Daarmee had de club geen succes, vanaf 2021 zijn dressuurhoedjes niet meer toegestaan.

