Polen met geroutineerd dressuurteam naar Herning

De Poolse Hippische Federatie heeft voor de Wereldkampioenschappen in Herning een vier combinaties tellend dressuurteam samengesteld. Het team bestaat uit vier ervaren amazones, waarvan twee met hun huidige teampaarden vorig jaar aan het Europees kampioenschap in Hagen deelnamen.

Het complete team bestaat uit:

Anna Mierzwińska met Dean Martin (Diarado x Polydor) EK 2015 WEG 2014

Katarzyna Milczarek met Guapo (Almansor x Nordeste) OS 2012 Ekwador WEG 2006 en 2010 EK’s 05 09 11 13 15 17 21 (huidig paard)

Żaneta Skowrońska Kozubik met Romantic P (Rosenstein x Fürst Heinrich) WEG 2006 en 2014 EK’s 2005 13 15 21 (huidig paard)

Aleksandra Szulc met Breakdance (Fred x Carbano) EK 2017

Katarzyna Milczarek is veruit de meest geroutineerde amazone van het viertal. De Poolse nam in 2012 met de bekende schimmelhengst H-Ekwador deel aan de Olympische Spelen in Londen, ze reed twee Wereldruiterspelen en zeven EK’s. Żaneta Skowrońska Kozubik heeft ook al meerdere grote kampioenschappen gereden: in 2006 en 2014 was ze erbij op de Wereldruiterspelen en ze reed vier EK’s. Mierzwińska reed in 2015 het EK in Aken en in 2014 de WEG in Normandië. Szulc heeft de minste ervaring: zij reed in 2017 haar eerste EK bij de senioren.