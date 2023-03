Politiek wil IICH Groningen niet in Martiniplaza

Onlangs werd bekend dat Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen (IICH) verhuist van Zuidbroek naar Martiniplaza in Groningen. De coalitiepartijen SP en Partij voor de Dieren zijn niet te spreken over de komst van het concours naar de gemeente Groningen. Het zit de SP dwars dat het paardenevenement Kerstplaza verdrukt. De Partij voor de Dieren (PvdD) is niet te spreken over de komst van het concours omdat ze van mening is dat het dierenwelzijn in het gedrang is.

PvdD-raadslid Wesley Pechler haalt een afspraak uit het coalitieakkoord aan, daarin staat dat het college van burgemeester en wethouders, waar zijn partij onderdeel van is, een voorkeursbeleid hanteert voor evenementen zonder dieren. Hij vraagt zich dan ook af of de wethouder alsnog met Martiniplaza rond de tafel wil gaan zitten. De gemeente Groningen is de enige aandeelhouder van Martiniplaza.

Scherp gesprek

“Het gaat om een indoor evenement en daardoor hoeft de gemeente geen vergunning af te geven. Maar ik neem toch aan dat Martiniplaza weet dat de opvatting rondom dierenwelzijn is veranderd bij hun enige aandeelhouder. We kunnen dit dus niet verbieden, maar zeker wel een scherp gesprek aangaan.”

Topsport

Pechler betoogt verder dat paarden regelmatig bezwijken aan een hartaanval op een internationaal topcircuit. “Of ze worden afgemaakt na een botbreuk door een val. Ook als hiervan geen sprake is, dan is de topsport geen natuurlijke omgeving voor een paard.”

Afserveren Kerstplaza

Daarnaast is er ook geen begrip voor het afserveren van Kerstplaza, de jaarlijkse overdekte winterkermis. “Never change a winning team. Het loopt hartstikke goed dus het is jammer dat het daar weggaat. Het is ook vrij bijzonder dat er gelijk een contract van vijf jaar wordt afgesloten met het concours. Ik hoop dat we daar nog iets aan kunnen doen.”

Alle lagen bevolking

De SP baalt er dus vooral van dat het concours Kerstplaza verdrukt. “Dat is een erg toegankelijk evenement waar vooral heel veel kinderen komen. Het is voor alle lagen van de bevolking erg toegankelijk”, zegt SP-raadslid Floor Mertens. “Als er een alternatieve locatie is, dan is dat ook goed, maar wij kunnen zo geen gebouw verzinnen. Dat wordt dus erg lastig. De beste uitkomst zou zijn dat Martiniplaza alsnog rekening houdt met Kerstplaza.”

De wethouder geeft woensdagmiddag antwoord op de politieke vragen.

