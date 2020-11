Portugal heeft een 80%-combinatie: João Torrão en Equador MVL naar bijna 84% in GP Kür

João Torrão beleefde een uiterst succesvol weekend op CDI3* Alter do Chão. De Portugeese ruiter reed Equador MVL (Quo Vadis x Hostil) niet alleen naar twee persoonlijk records, maar ook naar een Portugees record. In de Grand Prix Special behaalde Torrão 79,042%, in de Kür op muziek scoorde de ruiter zelfs 83,88%.

In maart 2019 maakte João Torrão zijn internationale Grand Prix-debuut met Equador MVL. De Lusitano-hengst liep toen naar 69,391% in de Grand Prix en naar 69,426% in de Special. Datzelfde jaar groeide de combinatie door tot beloftevolle scores van 75,787% in de Grand Prix Special op CDIO3*-NC Hickstead en naar 78,870% in de Kür op muziek op CDI-W Mechelen.

Van 77% naar 80%+

Dit jaar reed Torrão de elfjarige hengst op twee internationale wedstrijden de ring binnen, maar ging daarbij al wel over de 77% heen. Afgelopen weekend deed de combinatie daar op de derde internationale start van dit jaar met scores van dik 79% en bijna 84% nog een dikke schep bovenop.

Bron: Horses.nl/Dressprod