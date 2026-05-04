Portugese zege en een volledige mannentop in Grand Prix Aachen Dressage Days

João Pedro Moreiro met Drosa Fürst Kennedy Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op de Aachen Dressage Days zorgde de CDI3* Grand Prix voor een opvallend beeld: een volledig door mannen bezette top vijf in een discipline waarin de verhoudingen doorgaans anders liggen. Bovendien lagen de scores uiterst dicht bij elkaar, met minder dan anderhalve procent verschil tussen de nummer één en de nummer vijf. João Pedro Moreira ging er met de winst vandoor. Met de Fürsten-Look-zoon Fürst Kennedy OLD zette hij de beste proef van de dag neer. Henri Ruoste eindigde als tweede, gevolgd door Nicolas Wagner, Gareth Hughes en Nuno Palma Santos.

