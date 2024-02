Potentieel Pools Olympisch teampaard Herzregent 2 overleden aan koliek

Grand Prix-paard Herzregent 2 (v.Blue Hors Hotline) is afgelopen dinsdag overleden aan koliek, zo meldt zijn ruiter Mateusz Chichon op Instagram. Vorig jaar was het duo nog onderdeel van het Poolse dressuurteam dat zich in Pilisjaszfalu wist te verzekeren van een teamticket voor Polen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Aankomend weekend zouden ze deelnemen aan het CDI Kalen-Towarzystwo, waar Polen zijn eerste Olympische teamkwalificatiewedstrijd organiseert. Cichon mikte met de inmiddels zeventienjarige ruin nog op een teamticket voor de Olympische Spelen van Parijs, voordat hij hem met sportief pensioen zou laten gaan. Het lot besliste echter anders.

De Blue Hors Hotline-zoon kende zijn opleiding tot lichte tour-niveau in de stallen van Helgrand Dressage onder de Deense ruiter Daniel Bachmann Andersen. In 2015 kocht de Poolse Mateusz Cichon Herzregent 2 van Helgstrand en leidde hem verder op tot Grand Prix-niveau, waarin ze in 2018 hun debuut maakte. In dat jaar wonnen ze brons op de Poolse kampioenschappen. Na een sportieve onderbreking keerde ze in 2022 terug in de sport, waarbij ze dus vorig jaar nog deel uitmaakte van het Poolse team dat zich wist te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs.

‘Je was geweldig’

Op Instagram schrijft de ruiter het volgende: ‘Gisteravond is onze Herzregent overleden, een groot atleet en vriend, een geweldig paard dat altijd zijn hele hart gaf. Dit zouden de laatste maanden van zijn sportcarrière zijn voor een welverdiend pensioen… Het lot besliste anders…Maar, waar je nu ook bent, je zult zeker iedereen daar imponeren met je piaffes en wissels in de serie. Je was geweldig!’

Bron: Horses.nl/ Instagram