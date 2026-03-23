Potentiële A-kadercombinatie voor Zweden: Mauléon en Johnnie Walker BCN winnen in Flyinge

Foto: Charles Mann / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Zweden lijkt er een kandidaat voor het A-kader bij te hebben. Op CDI Flyinge noteerde Rebecca Mauléon met de KWPN-ruin Johnnie Walker BCN (Johnson x Dayano) in de driesterren Grand Prix voor het eerst een score boven de 70%, goed voor de overwinning. Ook in de Kür zette de combinatie een overtuigende prestatie neer: met 75,495% werd opnieuw gewonnen én een ruim persoonlijk record behaald.

Mogelijk ook interessant