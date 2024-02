Potentiële topcombinatie voor Litouwen: Sysojeva en Maxima Bella debuteren met dubbele overwinning

Sandra Sysojeva heeft op CDI3* Kalen-Towarzystwo haar internationale Grand Prix-debuut gemaakt met de Millennium-dochter Maxima Bella. De Litouwse amazone stuurde de pas achtjarige Oldenburger in zowel de Grand Prix (70,044%) als in de Kür (74,530%) naar de overwinning en zette zich daarmee in één klap op de kaart. Voor Litouwen is er namelijk een individuele plek op de Olympische Spelen in Parijs.

Sysojeva reed Maxima Bella drie jaar geleden op het WK Jonge Dressuurpaarden, maar daar kon ze de juryleden met 66,20% in de inloopproef en met 72,60% in de troostfinale weinig bekoren. “Ze is geboren voor de Grand Prix”, vertelt de amazone in een interview op Eurodressage. “Het is met haar makkelijker om Grand Prix te rijden dan in de lagere klassen. Ze biedt de piaffe en passage zo aan en is, ondanks ze een echte merrie is, enorm werkwillig.”

Niet teveel druk

Hoewel het een veelbelovend debuut was, heeft Sysojeva nog geen echte planning gemaakt. “Het hangt allemaal van haar af. Ik wil haar niet overbelasten. Ze is heet en ik wil haar graag werkwillig houden.” De amazone benadrukt dat als ze kans wil maken op een startplaats op de Spelen, ze deze lijn moet doorzetten. “Ze is pas acht en we hebben hopelijk nog een hele toekomst voor ons.”

Bron: Eurodressage