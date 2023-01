Prachtige sport in Amsterdam: Van Liere wint WB-kür met 87,055%, tien combinaties over de 80%

De Wereldbekerkür in Amsterdam leverde prachtige sport op extreem hoog niveau op: tien combinaties over de 80% en vier daarvan over de 84%. Zes van die combinaties was ook nog eens 15 jaar of ouder (met als uitschieter nummer 3 de negentienjarige Blue Hors Zack): al met al reclame voor de dressuursport. De zege ging naar de jonge generatie: Dinja van Liere lijkt Hermès (v. Easy Game) nu ook zo ver te hebben dat ze echt op hem kan rekenen op een indoorconcours. Amsterdam leverde niet alleen een PR in de Grand Prix op, maar ook een indoor-PR de kür (87,055%). De Wereldbeker dressuur blijft daarmee voor het eerst sinds 2012 (Adelinde Cornelissen) weer in eigen huis.