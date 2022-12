PSG Mechelen: Dinja van Liere en Vita di Lusso voeren Nederlandse top vier aan

De Nederlandse amazones zijn vandaag uitstekend begonnen aan de eerste internationale dressuurrubriek van Jumping Mechelen. In de Prix St. Georges kleurde de volledige top vier Oranje met bovenaan Dinja van Liere. Zij reed Vita di Lusso (v. Vitalis) naar de winnende score van 71,647%.

Daarmee is de zevenjarige Vita di Lusso sterk begonnen aan zijn tweede CDI. Afgelopen oktober maakte de ruin met Van Liere zijn internationale debuut in Leeuwarden en liep toen naar 70,490% in de Prix St. Georges.

Van Rooijen-Heuitink op 2

De tweede combinatie die boven de 70% scoorde was Joyce van Rooijen-Heuitink met Gaudi Vita (v. Apache). De combinatie, die sinds hun internationale rentree van afgelopen oktober al twee proeven wonnen en daarnaast twee keer in de top drie eindigde, werd vandaag tweede met 70,176%.

Debuut In Style

De KWPN-hengst In Style (v. Eye Catcher) maakte met Renate van Uytert zijn internationale debuut in de Lichte Tour. Dat was goed voor 69,529% en de derde plaats.

Ook Ibiza debuteert

Op plaats vier nog een debutant: de in Duitsland goedgekeurde hengst Asgard’s Ibiza (v. Desperado) met Emmelie Scholtens. Scholtens bracht de hengst een keer uit in de nationale Subtop en ging toen gelijk over de 72% heen (72,574%). Vandaag werd het duo bij hun internationale debuut vierde met 69,147%.

