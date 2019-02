PSG-zege voor Wienkamp en Nymphenburgs First Choice

De winst in de Prix St. Georges was donderdagavond in Lier voor Ann -Christin Wienkamp met Nymphenburgs First Choice. De zege was niet unaniem, maar met van twee juryleden dik 74% een een totaal van 72,235% mocht de Duitse amazone zich voorop opstellen voor de prijsuitreiking. Charlotte Fry eindigde op de tweede plaats en zorgde daarmee voor een oranje tintje in de top drie. Het beste Nederlandse resultaat was de zevende plek van Febe van Zwambagt Met Fyeo met 69,029%.

De juryleden waren over geen van de top drie-combinaties unaniem in hun oordeel. Waar Wienkamp van het ene jurylid bijna 75% kreeg gaf een ander haar 69,265%. Bij Fry waren de verschillen nog groter. De hoogste score die de stalamazone van Gertjan van Olst kreeg was 76,618% en de laagste was 68,971%. En bij de nummer drie, Thibault Vandenberghe varieerden de punten tussen ruim 73% en iets minder dan 67%.

Debuut

Voor Wienkamps First Choice (v. Fidertanz) was het een internationaal debuut in de Lichte Tour. Het duo scoorde hoge punten op de drafappuyementen, de verzamelde stap en de wisselserie om de vier en liet verder een keurig nette proef zien.

Negens voor Fendi

Fry en de negenjarige Negro-zoon Fendi T kregen een hoop mooie cijfers van de jury, maar hadden ook last van wat storinkjes. Het schouderbinnenwaarts, de appuyementen en de keertwendingen leverden allemaal meerdere negens op, maar de galopappuyementen met de wissels leverden wat problemen op en daarmee werd de score wat gedrukt. Uiteindelijk was de totaalscore van 71,735% net even te weinig om Wienkamp van de winst te kunnen houden.

Top vijf

De rest van de top drie werd compleet gemaakt door de thuisrijdende Vandenberghe met Santiago Song (v. Sir Donnerhall I), die derde werd met 71,118%. Kristine Moller volgde met Standing O’Vation TSF (v. Imperio) op de vierde plek met 70,912% en Jorinde Verwimp eindigde als vijfde met Kastar Hof ter Zeedycke D’12 (v. Game Boy D10).

Uitslag

Bron: Horses.nl