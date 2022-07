PSI-veilingtopper Budhi van 455,000 euro naar Isabell Werth

Vorige week stond er een opvallende combinatie op de startlijst van het CDI Kronberg. Isabell Werth bracht Budhi (v. Bordeaux) , die in 2015 voor 455,000 euro van eigenaar wisselde tijdens de PSI-veiling, aan start in de Grand Prix. Niet geheel onverdienstelijk want de combinatie scoorde 72.152% en werden daarmee zevende. Isabell Werth staat met DSP Quantaz (v. Quaterback) op de shortlist voor het WK dressuur maar echt hoge scores blijven uit. Na het pensioen van Weihegold OLD (v. Don Schufro) en Bella Rose (v. Belissimo) heeft Werth nog geen absolute nieuwe topper die in de buurt komt van de scores die bijvoorbeeld Cathrine Dufour kan rijden.

Of Isabell in Budhi wel een paard heeft gevonden die weer richting de 80% kan lopen in een Grand Prix is nog de vraag. Tijdens het eerste optreden van de combinatie verscheen er 72.152% op het scorebord. Gezegd moet worden dat er nog wat foutjes in de proef slopen en er dus zeker nog ruimte is naar boven.

PSI- veilingtopper

In 2015 was Budhi de absolute veilingtopper van de PSI-veiling. Voor ruim 4,5 ton waren het de Russische inversteerders Elena en Sergey Knyaginichev die eigenaar werden van de Bordeaux-zoon. Nicole Wego reed Budhi in 2017 naar een vierde plaats tijdens de Oldenburger kampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. In dat zelfde jaar werd de hengst zevende tijdens de Bundeschampionate. In 2019 debuteerde Wego de hengst op het CDI Riesenbeck in de internationale Lichte Tour.

Luca Collin

Nicole Wego leide de hengst succesvol op richting het hoogste niveau. In 2020 werd Budhi verkocht en kreeg Luca Collin hem onder het zadel. Zij reed de hengst internationaal bij de Young Riders maar hoge scores bleven uit. Na een teleurstellende score van 64.026% in Troisdorf verdween Budhi een jaar van het toneel. In 2022 dook de hengst weer op onder zijn oude amazone Nicole Wego, die hem een paar nationale Grand Prix liet lopen.

Isabell Werth

Begin juli maakte Collin bekend terug te keren naar haar oude trainer Jochen Bender. Met het verlaten van Hof Kasselmann was er ook weer ruimte om de trainingen bij Werth op te pakken. Luca Collin was zeer succesvol onder begeleiding van Werth in 2018 en de samenwerking is weer nieuw leven ingeblazen. Met deze nieuwe samenwerking heet Werth ook de beschikking gekregen over Budhi. De combinatie debuteerde afgelopen week internationaal in de Grand Prix tijdens het CDI Kronberg. Hoelang de PSI-topper bij Werth op stal blijft is onbekend.

