Quantum Vis MW naar Marcus Hermes

De Duitse dressuuruiter Marcus Hermes heeft de 12-jarige Quantum Vis MW (v. Quaterback) in zijn stallen verwelkomd. De ruin genoot zijn opleiding onder Diederik van Silfhout. Hij reed hem vanaf zijn derde tot en met de klasse ZZ-Zwaar.

De Hannoveraner was al op jonge leeftijd succesvol. In 2017 werd de ruin onder Matthias Bouten derde in de finale van de Nürnberger Burg-Pokal. Daarna nam Dorothee Schneider de teugels over. De combinatie pakte in 2019 de vierde plaats in de finale van de Louisdor Preis.

Overwinning in korte Grand Prix

In het korte wedstrijdseizoen van 2020 reed Schneider één keer de ring binnen met Quantum Vis MW. Eind mei eindigde de combinatie in Wartenberg-Angersbach op de derde plaats in de Intermédiaire A en won de korte Grand Prix.

Afstand te groot

De fokker en eigenaar van de Quaterback-nakomeling Maja Wieczorek. ”Ik had hem heel graag bij Dorothee gelaten en zij had hem graag gehouden. De afstand tussen mijn huis en haar stal in Framersheim in Hessen is gewoon te groot. Ik had Quantum Vis ongeveer een jaar niet gezien vanwege een moeilijke zwangerschap en nu mijn zoon was geboren, kwam er altijd iets tussen. Ik wilde dat niet meer. Als je zo’n paard hebt, wil je het zien. Dorothee begreep dat ook.”

Nog geen concrete plannen

Er zijn nog geen concrete plannen voor Hermes en Quantum Vis. Wieczorek: ”Hij is nog maar een paar dagen bij Marcus. Het werkt heel goed met beiden. Marcus kan al met hem de hele Grand Prix door rijden. We zullen zien wanneer de twee dit aan het publiek gaan laten zien.”

