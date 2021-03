Quantum Vis MW verkocht aan Lisa Müller

Het Grand-Prix paard Quantum Vis MW gaat verder onder de Duitse Grand Prix amazone Lisa Müller. De Hannoveraner-ruin is een nakomeling van Quaterback en gefokt door de Poolse Maja Wieczorek.

De 12-jarige ruin is opgeleid door Diederik van Silfhout en was al op jonge leeftijd succesvol. Van Silfhout reed hem vanaf zijn derde tot en met de klasse ZZ-Zwaar. Onder Matthias Bouten werd Quantum in 2017 derde in de finale van de Nürnberger Burg-Pokal. Daarna nam Dorothee Schneider de teugels over. De combinatie pakte in 2019 de vierde plaats in de finale van de Louisdor Preis.

Verkocht

In januari maakte Horses nog bekend dat de Duitse dressuurruiter Marcus Hermes de ruin in zijn stallen had verwelkomd. Nu heeft Wieczorek de topper verkocht aan Müller.

Bron: Horses.nl/Eurodressage