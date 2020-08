Quaterhit verkocht naar Frankrijk

De goedgekeurde 6-jarige hengst Quaterhit (Quatergold x Sandro Hit) is verkocht aan Dominique Degueldre. De Franse dressuuramazone wil hem graag samen met haar trainer opleiden tot Grand Prix- niveau. Het plan is om volgend jaar zijn debuut te maken in de Prix St. George en dat hij volgend jaar beschikbaar is voor de fokkerij.

Quaterhit (Quatergold x Sandro Hit) is goedgekeurd bij de Duitse stamboeken DSP en DWB en bij het Deens stamboek. Bij het Deens stamboek sloot hij zijn 35-daagse verrichtingsonderzoek af met een 2e plaats en scoorde een 9 in zowel draf als galop. Quarterhit komt uit een zeer interessante moederlijn want moeder Poetin III is de zus van de bekende Poetin, die in 2003 het WK Jonge Paarden voor 5-jarigen won, tweemaal het prestigieuze Bundeschampionate won en later werd verkocht aan een record. veilingprijs van 2,5 miljoen euro.

Doelen

Dominique Gueldre geeft aan: ‘’Quarterhit doet het erg goed hier in Frankrijk. Hij is al geliefd bij iedereen op stal. Hij houdt hij er gewoon van om te pronken tijdens het rijden. Ik rijd hem een ​​paar keer per week en verder rijdt mijn trainer, Stephanie Brieussel, hem, omdat ik niet de ervaring heb om hem op dit niveau op te leiden. Zojuist hebben we Quarterhit goed leren kennen en als alles goed gaat dan doet hij volgende maand mee aan een hengstenshow in Frankrijk.’’

Tweede paard

Naast Quarterhit kocht Dominique de zeer getalenteerde en goed bewegende 6-jarige ruin Don Vito De Hus (Don Juan de Hus x De Niro), die in 2019 deelnam aan het Wereldkampioenschap voor Jonge Paarden in Ermelo voor de 5-jarige oude paarden en behaalde een verbluffende 14e plaats in de finale met zijn voormalige ruiter, de Grand Prix amazone Jessica Michel Botton. Don Vito De Hus is een bekroonde premiehengst in de Duitse fokvereniging Westfalen in 2016.

Bron: Horses.nl / Helgstranddressage