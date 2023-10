Quillemette Kraaikamp en Britt Dekker winnen op Europese Finale MCI

Quillemette Kraaikamp en Britt Dekker hebben op de eerste dag van de Europese finale van de MCI-finale (Iberische Paarden competitie) in Parijs gewonnen. Bij de jonge paarden won Kraaikamp met Elias Torreluna met 84,2% en werd Denise Zeinstra met Redactor II tweede met 83,8%. Britt Dekker, die op social media meldde dat ze goud had gewonnen op het Europees Kampioenschap, won de eerste proef in de 'Lisboa'-competitie (FEI juniorenproef) met 70,029%.

Dekker, die in de reguliere sport in het ZZ-Zwaar uitkomt en punten heeft voor de Prix St. Georges, reed in Parijs dus een Z2-proef. Zij was daar de enige die boven de 70% uitkwam.

Uitslag Primera (jonge paarden)

Uitslag Lisboa (juniorenproef)

Uitslag Golego (ongeveer M2-niveau)

Bron: Horses.nl