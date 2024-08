Quinty Vossers blijft winnen in Crozet: nu kürzege met Hummer

Na de eerste en tweede plaats in de Intermédiaire II en dezelfde klassering in de Grand Prix U25 heeft Quinty Vossers op CDI Crozet vandaag ook de kür gewonnen. Hierin bracht ze Hummer (v. Charmeur) aan de start. Dat was goed voor een nieuw persoonlijk record van 70,905% en tevens hun eerste internationale overwinning.

In de vrolijke kür, die gelijk begon met een mooie wisselserie om de pas gevolgd door anderhalve pirouette, sloop een kostbare fout in de uitgestrekte draf. Daarin galoppeerde Hummer aan maar Vossers kon dat foutloos opnieuw doen en het cijfer ophalen. Met onder andere achten voor de choreografie en muziek werd het onderaan de streep 70,905% en dat was ruim voldoende om de concurrentie voor te blijven.

Stiegler tweede

Twee werd de Duitse Jule Stiegler. Zij reed met Rizolli (v. Rosandro) naar 66,500%.

Van Herwijnen derde in Inter B

In de Intermédiaire B behaalde Estelle van Herwijnen een derde plaats. Haar proef met Surabaya (v. Sir Donnerhall) werd beloond met 65,081%. De overwinning ging naar de Duitse Jana Kun en Famous Newry (v. Negro) met 69,243%.

Uitslag kür U25

Uitslag Intermédiaire B

Bron: Horses.nl