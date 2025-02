Quinty Vossers derde in U25 kür Göteborg

Quinty Vossers moest vanmorgen in de Lövsta Future Challenge U25 kür een plaatsje opschuiven ten opzichte van de U25 Grand Prix van gisteren. De overwinning ging in het Scandinavium in Göteborg opnieuw en overtuigend naar Sara Aagaard Hyrm. De Deense won de kür op de elfjarige Atterupgaards Cooper (v. Charmeur) met afstand. Haar score van 73,480% was bijna drie procent hoger dan die van de nummer twee Cecilia Bergakra met de 14-jarige My Friend (v. Friendship), die op 70,590% uitkwam. Quinty Vossers en Inferno (v. Everdale) werden derde met 70,300%).