Quinty Vossers en Inferno winnen met 70+ Intermédiaire I Deauville

Quinty Vossers is met Inferno (Everdale x Trento) goed bezig aan CDI Deauville. In de Prix St. Georges eindigde het duo donderdag als vierde met bijna 70% (69,951%). In de Intermédiaire I op vrijdag gingen ze met 70,588% als enige over de 70% heen en wonnen daarmee de rubriek, hun eerste internationale zege tot nu toe.

Shanda de Boer zorgde voor nog meer Nederlands succes. De amazone, die eerder internationaal Grand Prix reed met Eastend’s Allstar (v. Tuschinski), had Eastend’s Jack (v. Desperado) meegenomen voor zijn internationale debuut. Na de achtste plaats in de Prix St. Georges klom het duo in de Intermédiaire I op naar de vierde plaats met 68,186%. Annemieke Vincourt-Krom maakte de top vijf compleet. Met High Society (v. Zhivago) reed ze 67,892% bijeen.

