Quinty Vossers opent CDI Crozet met eerste én tweede plaats

Quinty Vossers is sterk begonnen aan CDI Crozet waar voor de U25-combinaties vandaag de Intermédiaire II op het programma stond. Met Inferno (v. Everdale), die in Crozet zijn internationale debuut maakt in de U25, reed Vossers met de fraaie score van 70,794% naar de overwinning. Dat was niet het enige succes voor de amazone: met Hummer (v. Charmeur) bezette ze met 68,706% de tweede plaats.