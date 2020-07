Quinty Vossers zesde in internationaal young riders-debuut

Quinty Vossers heeft haar internationaal debuut bij de young riders op CDI Hagen afgesloten met een zesde plaats in de landenproef. De amazone, die met Inferno (Everdale x Trento B) nationale bekendheid vergaarde door reservekampioen te worden in de Pavo Cup finale van 2018, zette een score van 69,775% neer.

Vossers maakt met de pas zevenjarige Inferno deel uit van het Nederlandse young riders-team dat volgende maand aan start komt op de Europese kampioenschappen. Voor de amazone wordt het haar eerste grote kampioenschap.

Successen

Na het veelbelovende optreden in de Pavo Cup van 2018 bleven Vossers en de KWPN’er succesvol in jonge paarden-rubrieken. De combinatie eindigde bovenaan in een aantal Subli Cup-wedstrijden en werd vervolgens vorig jaar derde in de Pavo Cup finale.

Von Fircks wint

De landenproef in Hagen werd gewonnen door Cosima von Fircks en Nymphenburg’s Easy Fellow (Ehrenpreis x Ferragamo) met een score van 71,520%. De Deense amazone Sandra Aagaard Hyrmn kwam daar met Skovbergs Romadinov (Romanov x Mago xx) met 70,637% het dichts bij in de buurt.

Bron: Horses.nl