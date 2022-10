Rafael Soto stopt na 46 jaar bij de Koninklijke Andalusische Rijschool

Rafael Soto Andrade, jarenlang de kopman van het Spaanse dressuurteam, heeft na een periode van 46 jaar afscheid genomen van de Koninklijke Andalusische Rijschool (Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre) in Jerez de la Frontera. Op vrijdag 14 oktober werd er een showavond geheel in het teken van de Spaanse legende georganiseerd.

Rafael Soto tradt in 1976 in dienst bij de Koninklijke Andalusische Rijschool en zette zich sindsdien met veel passie en toewijding in voor het trainen van ruiters en paarden. Zelf won hij in 1994 het nationaal kampioenschap met het paard Flamenco en vertegenwoordigde zijn thuisland het jaar daarop voor het eerst op de Europese kampioenschappen. Met de PRE-hengst Invasor (Panadero VIII x Valeroso VI) hielp hij Spanje in 2004 aan teamzilver op de Olympische Spelen in Athene en eindigde individueel op de achtste plaats.

Enkele hoogtepunten uit de show op vrijdag 14 oktober:

Bron: Horses.nl